Правительственная комиссия по законопроектной деятельности планирует сегодня рассмотреть и поддержать поправки в КоАП от Минюста. Нарушителям грозят штрафы от 20 до 40 тысяч рублей за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна. Это может быть курение или отказ застегнуть ремни безопасности при взлёте и посадке.

В настоящее время штраф за подобные нарушения составляет от 2 до 5 тысяч. Отмечается, что также может появиться отдельное наказание за мелкое хулиганство на транспорте, предусматривающее взыскание от 30 до 50 тысяч рублей. В ноябре Совет Федерации одобрил пакет законов, согласно которому у авиакомпаний появится право составлять чёрные списки пассажиров-нарушителей и отказывать им в перевозке.