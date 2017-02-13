Лекарство под названием "Ксемус" проходит финальную стадию клинических испытаний и появится на рынке не раньше 2020 года, сообщил газете "Известия" заместитель директора Института биоорганической химии академик Александр Габибов. По его словам, речь идет о создании эффективной поддерживающей терапии, позволяющей больному рассеянным склерозом быть социально активным.

По данным Минздрава, за 2014 год в России было зарегистрировано 67 637 людей с рассеянным склерозом. А в 2015 году число больных, вставших на учет, выросло до 72 767 человек. Выявляемость рассеянного склероза продолжила расти и в 2016 году.