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20 февраля 2018
09:49:50

Российские ученые заставят кардиостимулятор работать без подзарядки

 Специалисты из «Курчатовского института» разрабатывают метод получения электричества из глюкозы, содержащейся в крови человека.

Предполагается, что это позволит пользователям кардиостимуляторов обойтись без замены батареек, а значит, избежать дополнительных хирургических вмешательств.

Специалистам удалось получить  электрический ток мощностью 15–40 микроватт. Этого вполне достаточно для работы современного кардиостимулятора.

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