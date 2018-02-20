Специалисты из «Курчатовского института» разрабатывают метод получения электричества из глюкозы, содержащейся в крови человека.

Предполагается, что это позволит пользователям кардиостимуляторов обойтись без замены батареек, а значит, избежать дополнительных хирургических вмешательств.

Специалистам удалось получить электрический ток мощностью 15–40 микроватт. Этого вполне достаточно для работы современного кардиостимулятора.