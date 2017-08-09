Сограждан напугали сообщения о вспышке энтеровирусной инфекции Коксаки. При этом турагентства отказываются отменять туры. По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной, агентства делают это на законных основаниях, потому что официальных подтверждений эпидемии не поступало. Тюрина отметила, что отменить поездку можно, но в этом случае клиентам придется выплатить штраф.