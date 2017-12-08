Об этом сообщил РБК владелец компании "Теле-Спорт" Петр Макаренко. По его словам, переговоры ведутся, в том числе, и с ВГТРК, которая ранее объявила, что без участия российской сборной в играх не будет их показывать.
Финальные параметры показа Олимпиады в Южной Корее определятся 15 декабря, когда олимпийский комитет России примет окончательное решение об участии спортсменов под нейтральным флагом.
Альтернатива — живые елки в горшках
Альтернатива — живые елки в горшках
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На «Ютубе» появился ролик, который призывает таксистов не работать с агрегатором
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Владельцы бросают их на обочинах дорог, и спецмашины, которые работают ночью, вынуждены оставлять неубранными целые участки
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