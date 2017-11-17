Как пишут «Ведомости», это может случиться, если сборную России не допустят к участию в соревнованиях. Телевизионщики боятся низких рейтингов, но, по мнению некоторых экспертов, возможно, будет показывать Олимпиаду «Матч-ТВ».

Формат телеканала позволит собрать достаточное количество зрителей, которым интересны Олимпийские игры даже без участия россиян. Отмечается, что отказ Совета учредителей ВАДА восстановить в правах Российское антидопинговое агентство стал первым шагом к отстранению сборной России от участия в Играх.

Окончательное решение по этому вопросу исполком Международного олимпийского комитета должен принять 5-7 декабря.