Как пишут «Ведомости», это может случиться, если сборную России не допустят к участию в соревнованиях. Телевизионщики боятся низких рейтингов, но, по мнению некоторых экспертов, возможно, будет показывать Олимпиаду «Матч-ТВ».
Формат телеканала позволит собрать достаточное количество зрителей, которым интересны Олимпийские игры даже без участия россиян. Отмечается, что отказ Совета учредителей ВАДА восстановить в правах Российское антидопинговое агентство стал первым шагом к отстранению сборной России от участия в Играх.
Окончательное решение по этому вопросу исполком Международного олимпийского комитета должен принять 5-7 декабря.
Это связано с чемпионатом мира по футболу.
В Управление Федеральной службы судебных приставов за 10 месяцев года поступило свыше 500 жалоб
Поводом для этого стала авария с участие машины «скорой помощи», которая произошла накануне
Госавтоинспекция в очередной раз предлагает горожанам «выйти из тени»
Среди участников фестиваля спортсмены из Москвы, Самары, Раменского, Саратова,
С 20 ноября в его сетке будет только российский контент
Городские власти утвердили основные параметры документа на 2018 год