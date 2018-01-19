В интернете появились ролики, снятые в Рязановском сельскохозяйственном техникуме Ульяновской области, а также, предположительно, в Академии гражданской защиты МЧС, пишет Медуза.

Оба видео в целом повторяют сюжет клипа ульяновских курсантов с пародией на песню «Satisfaction», из-за которого разразился скандал. Молодые люди в нижнем белье, танцуя, изображают занятие хозяйственными делами в общежитии.

Накануне губернатор Ульяновской области Сергей Морозов попросил руководство института гражданской авиации не отчислять первокурсников. По его словам, это «точно не добавит им патриотизма и во¬спитания». Но они, по его словам, должны понести соразмерное наказание.

Сегодня Морозов планирует встретиться с самими студентами и их родителями, чтобы поговорить «как отец» и «как кадровый офицер».