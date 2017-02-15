Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета. Накануне появилась информация, что единственным российским легкоатлетом, вернувшим олимпийскую медаль по требованию МОК по итогам перепроверки допинг-проб, стал бегун Антон Кокорин.
Он получил бронзу Игр-2008 в эстафете 4 по 400 метров. В конце января сообщалось, что награды не вернул ни один российский спортсмен. МОК дважды перепроверял допинг-пробы с Олимпиад в Пекине и Лондоне. Сборную России лишили 13 медалей ОИ-2008 и пяти наград ОИ-2012.
Источник Маяк
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