До 15 человек выросло число пострадавших в результате происшествия. Некоторые подробности ТАСС рассказала представитель местного Следственного комитета Ирина Незнамов.

Нападавшие – это дети 2001 года рождения, бывшие ученики этой школы, проникли через заднюю дверь здания, и напали на учительницу и детей. Учительница находится в реанимации, двое детей с ножевыми ранениями доставлены в больницу. Среди пострадавших ученики 4 класса. Об этом сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы» в Перми Вячеслав Дегтярников.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции Следственного Комитета. Все спецслужбы сработали оперативного, первым на место происшествия прибыло охранное предприятие «Цербер», они первые вошли в здание. Все происходило на 1 этаже, а на 2-м было возгорание. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Сегодня утром было совершено нападение на школу в Перми с применением холодного оружия. По данным Следственного комитета, конфликт произошел между двумя старшеклассниками – бывшим и действующим учениками 127-й школы. Драка, переросшая в поножовщину, началась в одном из классов. Правоохранительные органы пока не называют версии случившегося. Сетевые издания полагают, что подростки решили отомстить за оскорбления в соцсетях.