Ее подготовили в Минздраве. Газета «Коммерсант» отмечает, что в проекте остались положения, которые министерство обещало убрать из документа после консультаций с участниками рынка. В частности, сохраняется разделение конкретных продуктов питания на вредные и здоровые.

Это возмутило производителей, которые весь прошлый год пытались доказать чиновникам неразумность их предложений. Текущий вариант документа компании называют списком расстрельных мер, дискриминирующих российские продукты, — пишет газета.