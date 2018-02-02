Работы на наружной поверхности станции будут вести командир экипажа Александр Мисуркин и борт-инженер Антон Шкаплеров. Высоту орбиты полета МКС ранее с этой целью увеличили на 600 метров. Согласно сообщению НАСА, космонавты покинут станцию около 18:34 по Москве и будут работать почти до полуночи.
На сервисном модуле «Звезда» они установят новый электронный блок для обеспечения связи с российским ЦУП. Кроме того, космонавты изымут материалы научных экспериментов и сделают фотографии его внешней поверхности.
НАСА планирует вести прямую трансляцию на своем сайте. Для командира нынешнего экипажа МКС Александра Мисуркина это будет уже четвертый выход в открытый космос, а для борт-инженера Антона Шкаплерова – второй.
Источник Эхо Москвы
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