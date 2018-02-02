слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
02 февраля 2018
10:48:18

Российские космонавты на МКС выйдут сегодня в открытый космос

Работы на наружной поверхности станции будут вести командир экипажа Александр Мисуркин и борт-инженер Антон Шкаплеров. Высоту орбиты полета МКС ранее с этой целью увеличили на 600 метров. Согласно сообщению НАСА, космонавты покинут станцию около 18:34 по Москве и будут работать почти до полуночи.

На сервисном модуле «Звезда» они установят новый электронный блок для обеспечения связи с российским ЦУП. Кроме того, космонавты изымут материалы научных экспериментов и сделают фотографии его внешней поверхности.

НАСА планирует вести прямую трансляцию на своем сайте. Для командира нынешнего экипажа МКС Александра Мисуркина это будет уже четвертый выход в открытый космос, а для борт-инженера Антона Шкаплерова – второй.

Источник Эхо Москвы




Последние новости Тольятти

02 февраля
13:30
В Самарской области ожидаются снегопады и метели

Об этом водителей предупреждает дорожная служба региона

02 февраля
13:15
18 марта тольяттинцам предстоит определить будущее не только всей страны, но и родного города

В этот день жители смогут сами выбрать общественные территории, которые будут благоустроены в текущем году

02 февраля
12:59
Самарские учёные создают цифровую динамическую модель сердечно-сосудистой системы

В идеале, она должна получиться простой и доступной

02 февраля
12:54
После ДТП с нефтевозом на самарской трассе разлилась нефть

Как рассказали в ГИБДД, это случилось сегодня утром, примерно в 7-20

02 февраля
12:32
АВТОВАЗ открыл новый дилерский центр в Республике Беларусь

Он появился в Гомеле

02 февраля
12:09
В Самарской области электричка насмерть сбила мужчину

По предварительным данным, человек перебегал пути перед грузовым составом и угодил под встречный электропоезд

02 февраля
11:36
В Тольятти началась продажа билетов на гандбольный матч Россия-Румыния

Впервые встреча такого уровня пройдет в Ледовом дворце спорта «Лада-Арена»


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+