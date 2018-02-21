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21 февраля 2018
10:07:16

Российские фигуристки установили на Олимпиаде два мировых рекорда подряд

В Пхенчхане сегодня утром женщины катали короткую программу.

Сначала свое же достижение улучшила выступавшая первой Евгения Медведева: судьи поставили нашей спортсменке 81,61 балла.

Затем на лед вышла Алина Загитова и показала более высокий результат. Новое достижение - 82,92.

Медали у женщин-фигуристок будут разыграны 23 февраля после произвольной программы. 




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