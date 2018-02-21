В Пхенчхане сегодня утром женщины катали короткую программу.
Сначала свое же достижение улучшила выступавшая первой Евгения Медведева: судьи поставили нашей спортсменке 81,61 балла.
Затем на лед вышла Алина Загитова и показала более высокий результат. Новое достижение - 82,92.
Медали у женщин-фигуристок будут разыграны 23 февраля после произвольной программы.
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Основная цель визита - оценить готовность Самары к предстоящему футбольному первенству планеты.
Это случилось накануне вечером
Готовится соответствующий законопроект.
Об этом заявил представитель департамента городского хозяйства Сергей Соловьев.