В Пхенчхане сегодня утром женщины катали короткую программу.

Сначала свое же достижение улучшила выступавшая первой Евгения Медведева: судьи поставили нашей спортсменке 81,61 балла.

Затем на лед вышла Алина Загитова и показала более высокий результат. Новое достижение - 82,92.

Медали у женщин-фигуристок будут разыграны 23 февраля после произвольной программы.