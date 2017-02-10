Самолет со спортсменами приземлился в московском аэропорту "Домодедово" накануне вечером. Наша сборная одержала победу в неофициальном медальном зачете. В копилке россиян 71 награда - 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых.

Таким образом Россия обновила собственный мировой рекорд турнира по числу медалей. Второе место заняли казахстанцы, третье - сборная Южной Кореи. Следующая зимняя Универсиада пройдет в 2019 году в Красноярске.