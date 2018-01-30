Ольга Граф – представительница конькобежного спорта. Она заявила, что ее решение связано с невозможностью выступить в командной гонке преследования, так как партнеры Ольги по команде не были допущены к соревнованиям в Корее.

Именно к этой гонке спортсменка полноценно готовилась, на нее возлагала все свои надежды, связанные с Олимпиадой. Ольга Граф пока единственная россиянка, которая не воспользовалась приглашением Международного Олимпийского комитета выступить на Зимних Играх этого года.