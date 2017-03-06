Девушка погибла в городе Паттайя в квартире одного из высотных кондоминиумов. Об этом сообщил заведующий консульским отделом российского посольства в Бангкоке Владимир Соснов.
«Мы получили пока неофициальное сообщение о гибели российской гражданки, полицейского рапорта пока у нас нет. Нам сообщили, что полиция Паттайи ведёт расследование гибели россиянки Ольги Сикач, выпавшей 5 марта с балкона квартиры, расположенной на 27 этаже», — приводит РИА Новости слова дипломата.
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