Девушка погибла в городе Паттайя в квартире одного из высотных кондоминиумов. Об этом сообщил заведующий консульским отделом российского посольства в Бангкоке Владимир Соснов.

«Мы получили пока неофициальное сообщение о гибели российской гражданки, полицейского рапорта пока у нас нет. Нам сообщили, что полиция Паттайи ведёт расследование гибели россиянки Ольги Сикач, выпавшей 5 марта с балкона квартиры, расположенной на 27 этаже», — приводит РИА Новости слова дипломата.