Она выступала с композицией "Крылья". На втором месте участник из Грузии, на третьем из Австралии. Грузия впервые принимает детское "Евровидение", которое в этом году проводится в 15-й раз. Конкурс прошел под слоганом "Сияй ярко".

Полина Богусевич из Москвы, ей 14 лет. Она учится в Академии популярной музыки Игоря Крутого, ранее участвовала в проекте "Голос. Дети", выступала на фестивалях, участвовала в музыкальных проектах.