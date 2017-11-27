Она выступала с композицией "Крылья". На втором месте участник из Грузии, на третьем из Австралии. Грузия впервые принимает детское "Евровидение", которое в этом году проводится в 15-й раз. Конкурс прошел под слоганом "Сияй ярко".
Полина Богусевич из Москвы, ей 14 лет. Она учится в Академии популярной музыки Игоря Крутого, ранее участвовала в проекте "Голос. Дети", выступала на фестивалях, участвовала в музыкальных проектах.
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