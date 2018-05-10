Здесь проходит турнир WTA серии "Премьер Мандатори". Накануне в упорной борьбе воспитанница тольяттинского спорта обыграла 3-ю ракетку мира испанку Гарбинье Мугурусу. Эта победа позволила Даше выйти в четвертьфинал соревнований.
Как рассказали в управлении физкультуры и спорта администрации Тольятти, за выход в полуфинал она поборется с чешской теннисисткой Петрой Квитовой.
Стоит отметить также, что в четвертьфинал пробилась еще одна россиянка. Мария Шарапова переиграла Кристину Младенович и взяла реванш за обидное поражение в полуфинале турнира в Штутгарте в прошлом году.
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