Из них 23 млрд – в Интернете, сообщает Ассоциация компаний интернет-торговли. Самыми популярными товарами в традиционной рознице стали бытовая техника и электроника, ювелирные украшения и верхняя одежда.

В сети чаще всего приобретали продукты питания и готовую еду, смартфоны, умные часы, а также товары для дома и мебель. Отмечается, что общая сумма новогодних трат россиян на 7% превышает показатели аналогичного периода 2017 года.