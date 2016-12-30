Традиционно в конце декабря социологи дружно выясняют, с какими настроениями страна вступает в новый год. Выясняется, что наши соотечественники все больше верят в силу российской экономики, но при этом собственное материальное положение с ее развитием не соотносят и оценивают его достаточно пессимистично. По результатам опросов, почти треть россиян ставит свою страну в один ряд с наиболее развитыми западными государствами, но при этом жалуется на низкие зарплаты и высокие, постоянно растущие цены.

Удивляться особо нечему. Немудрено запутаться, когда с телеэкранов высокопоставленные представители власти вещают о достижении очередного дна кризиса и стабилизации ситуации, эксперты говорят о положительных итогах года и прогнозируют довольно светлое будущее, а реальность преподносит отнюдь не радостную картину: доходы продолжают падать, цены - расти, угроза безработицы беспокоит все сильнее.

Не стоит забывать и о том, что социологические опросы дают не сухие статические сведения, а чисто эмоциональные оценки. В любой стране найдется достаточное количество людей, недовольных уровнем своей жизни.

Но и с оптимизмом у россиян явный перебор. По ключевым макроэкономическим показателям российскую экономику можно поставить в район 40-го-50-го места, отмечают аналитики. Однако этот оптимизм касается только общего восприятия ситуации в государстве и пропадает, когда дело доходит до частных интересов.

Кстати, в целом по мировой выборке оптимистов оказалось более половины - 52% землян надеются, что наступающий год будет лучше предыдущего. Пессимистично настроены в среднем лишь 15% жителей планеты, а нейтральный ответ дали 27% респондентов. Еще 6% затруднились ответить на вопрос. Таким образом мировой индекс оптимизма на 2017 г. составил 37 процентных пунктов и не сильно изменился по сравнению с двумя предыдущими опросами