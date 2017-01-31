В минувшем году именно ссуды на покупку жилья обеспечили рост кредитов, при этом они же показали и самый высокий рост просрочки, пишет «Коммерсант». По данным бюро кредитных историй, число ипотечных кредитов, просроченных более чем на 3 месяца, выросло на 20%, их объём достиг 160 миллиардов рублей. Эксперты прогнозируют дальнейший рост этих показателей из-за падения доходов россиян.