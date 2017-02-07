Как сообщает ТАСС, сегодня наши керлингистки завоевали серебряные награды, принеся сборной России 57-ю медаль на текущих соревнованиях. Сейчас в копилке нашей сборной 23 золотые, 21 серебряная, 13 бронзовых наград. Причем одна из медалей - серебряного достоинства - принадлежит фигуристам из Тольятти. Софья Евдокимова и Егор Базин завоевали серебро в танцах на льду.

Фото: samregion.ru

Кроме того, лыжник Самарской области Валерий Гонтарь завоевал третьею медаль XXVIII зимней Всемирной Универсиады. В составе сборной России он выиграл золотую медаль в эстафете 4 по 7,5 километров.

Предыдущий рекорд также принадлежит российским спортсменам – он был установлен на Универсиаде-2015. Тогда сборная завоевала 56 наград.

Напомним, соревнования в Алма-Ате завершатся 8 февраля.