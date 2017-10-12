В интернете появилась соответствующая петиция . Напомню, в Госдуму поступил законопроект о ветеринарной безопасности, подзаконным актом которого станет норма о платной регистрации домашних животных.

Как считают авторы документа, новые меры не позволят владельцам относиться к своим подопечным дурно, а также им придется нести ответственности за действия питомцев, например при нападении собак.

Но авторы петиции думают иначе. Тысячи, а может и миллионы домашних питомцев окажутся на улице, возможно, убиты. Некоторые люди содержат гораздо больше одной кошки или собаки, платить за них возможность будет не у всех. В настоящий момент петиция набрала уже более 3,5 тысяч подписей.