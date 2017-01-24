Употребление алкоголя в стране за последние 7 лет снизилось в полтора раза. По данным Роспотребнадзора, сейчас это 10 литров на человека в год. Чиновники считают, что свою роль сыграли дополнительные меры по ограничению розничной продажи алкогольной продукции, а также запрет на её рекламу.

Между тем, по данным ВОЗ, потребление более 8 литров алкоголя на человека в год отрицательно сказывается в целом на здоровье населения.