Употребление алкоголя в стране за последние 7 лет снизилось в полтора раза. По данным Роспотребнадзора, сейчас это 10 литров на человека в год. Чиновники считают, что свою роль сыграли дополнительные меры по ограничению розничной продажи алкогольной продукции, а также запрет на её рекламу.
Между тем, по данным ВОЗ, потребление более 8 литров алкоголя на человека в год отрицательно сказывается в целом на здоровье населения.
Источник Эхо Москвы
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