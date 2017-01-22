Алкогольных отравлений стало значительно меньше. Об этом ообщает Роспотребнадзор. По данным ведомства, смертность удалось снизить на 65%. Санитарные врачи уверены, что это произошло благодаря проверкам и временному запрету на продажу спиртосодержащих непищевых продуктов.