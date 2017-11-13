Средняя продолжительность жизни сейчас составляет 72 с половиной года. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

По данным Росстата, за 9 месяцев умерло на 39 тысяч человек меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Кроме того, сохраняется исторический минимум показателя младенческой смертности. В большинстве регионов из одной тысячи новорождённых не выживают меньше пяти. Это один из лучших показателей в мире.