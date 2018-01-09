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09 января 2018
09:16:21

Россияне стали чаще пользоваться возможностью оформления ДТП без участия ГИБДД

В прошлом году Европротокол после аварий применили свыше 480 тысяч автовладельцев. Статистика показывает, что практически каждое третье ДТП сегодня оформляется без вызова инспекторов полиции. В российских регионах сотрудники ГИБДД сейчас проводят мероприятия по популяризации самостоятельного оформления дорожных происшествий.

Госавтоинспекция напоминает, что на официальном сайте ведомства создан специальный информационно-справочный ресурс, который содержит в себе алгоритм действий водителей, ставших участниками ДТП.

Кроме того, упрощенный вариант этого алгоритма можно распечатать и хранить в машине, чтобы использовать, если на месте аварии не будет возможности воспользоваться Интернетом.




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