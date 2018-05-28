Вступили в силу поправки в Воздушный кодекс. Сейчас максимальная сумма выплат за задержку рейса может составить 360 тысяч рублей. Ранее это максимальная сумма была равна 25 рублям за час задержки.

Также увеличилась компенсация за утерянный багаж. Раньше выплачивалось до 600 рублей за каждый килограмм пропажи, то теперь максимальная общая компенсация может достичь 90 тысяч.

Кроме того, была расширена возможность выбора для пассажира места предъявления иска к перевозчику: теперь это можно сделать не только по месту регистрации авиакомпании, но и по месту жительства пассажира. Все изменения вступили в силу в связи с присоединением России к Монреальской конвенции.