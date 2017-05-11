В апреле повседневные траты потребителей стали минимальными за пять лет. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исследовательский холдинг «Ромир». Данные основаны на сведениях о тратах 30 тысяч жителей российских городов. Как показало исследование, с учётом инфляции, расходы россиян в апреле сократились почти на 7% по сравнению с мартом.