По данным Ассоциации туроператоров России, страну посетили лишь 866 тысяч наших соотечественников – на 76% меньше, чем годом ранее. Основной причиной такой ситуации называются проблемы с безопасностью в стране.

Отмечается, что в среднем на 30% упал турпоток из Германии, Великобритании, Франции и Голландии. В этом году, по различным оценкам, на пляжах Турции ожидают от 3 до 3,5 млн российских граждан.