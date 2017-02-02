По данным Ассоциации туроператоров России, страну посетили лишь 866 тысяч наших соотечественников – на 76% меньше, чем годом ранее. Основной причиной такой ситуации называются проблемы с безопасностью в стране.
Отмечается, что в среднем на 30% упал турпоток из Германии, Великобритании, Франции и Голландии. В этом году, по различным оценкам, на пляжах Турции ожидают от 3 до 3,5 млн российских граждан.
Источник Говорит Москва
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