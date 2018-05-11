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11 мая 2018
13:55:57

Россияне пока не готовы к повышению пенсионного возраста

Об этом говорят результаты исследования, проведенного компанией HeadHunter. Так 53% респондентов считают, что этот показатель должен оставаться на сегодняшнем уровне – 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. 35% участников опроса уверены, что даже этот пенсионный возраст слишком высок и предлагают его снизить.

При этом только 6% согласны с тем, что пенсионный возраст должен быть повышен. По их мнению, его планку следует поднять до 63 лет для мужчин и 60 – для женщин. Напомним, что ранее премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал, что правительство в ближайшее время обсудит вопрос повышения пенсионного возраста и внесет соответствующие предложения на рассмотрение Госдумы.

Источник РИА Новости




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