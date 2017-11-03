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03 ноября 2017
12:55:52

Россияне отказываются от молочных продуктов из-за их дороговизны

С сентября 2016 года по сентябрь 2017 года в городах с населением более 10 тысяч человек продажи упали почти на 5% в натуральном выражении. Больше всего сократилось потребление кефира, йогуртов, творога, сметаны и пастеризованного молока. Главная причина снижения спроса, по мнению специалистов, кроется в высокой инфляции в молочных продуктах, которая втрое выше, чем инфляция продовольственная.

Из-за роста цен потребители переходят на более дешевые продукты питания, среди которых — макароны и картофель. В этом году стоимость молочных продуктов от крупных поставщиков подросла на 8—12%, от региональных — на 12—18%. Также снижение спроса связано со сложной экономической ситуацией в стране и тем, что население не доверяет поставщикам, полагая, что рынок наводнен фальсификатом.

Источник Ведомости




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