Самые высокие рейтинги собирают отечественные многосерийные фильмы. Об этом «Коммерсанту» рассказал топ-менеджер крупной телекомпании. По его словам, это не значит, что нет соответствующей ниши, просто она занимает лишь около пяти процентов аудитории.

Аналогичная ситуация складывается во многих странах мира, большинство телезрителей выбирают именно сериалы, которые созданы в собственной стране.