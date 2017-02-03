Самые высокие рейтинги собирают отечественные многосерийные фильмы. Об этом «Коммерсанту» рассказал топ-менеджер крупной телекомпании. По его словам, это не значит, что нет соответствующей ниши, просто она занимает лишь около пяти процентов аудитории.
Аналогичная ситуация складывается во многих странах мира, большинство телезрителей выбирают именно сериалы, которые созданы в собственной стране.
Шестиквартирный барак в поселке Гранный огонь уничтожил несколько месяцев назад
Автоледи ехала в сторону села Севрюкаево
Она подразумевает взыскание фиктивных долгов судебными приставами
Один из финансовых сервисов ищет тестировщика страховых случаев
В течение сезона в команде была задолженность по зарплате
Артист снимал клип в Таиланде
Следственные органы сейчас начали уделять самое пристальное внимание вопросам соблюдения трудовых прав граждан