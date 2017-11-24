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24 ноября 2017
10:51:40

Россияне не хотят экономить на праздновании Нового года

В этом сезоне они готовы потратить на покупки к празднику больше денег, чем в прошлом. В этот раз благодаря росту реальных зарплат россияне могут позволить себе больше, уверены эксперты. Торговые сети отмечают, что в 2017 году спрос на новогодние товары необычайно ранний и активный.

Чтобы его удовлетворить, ритейлеры уже закупают дополнительную продукцию и расширяют ассортимент.С середины ноября начались продажи традиционных новогодних товаров — искусственных елей и игрушек. С каждой неделей спрос на них растет.

Судя по опросам ВЦИОМа, россияне не экономили на праздниках ни в 2008, ни в 2014–2015 годах. Каждый год средняя сумма потраченных на новогодние мероприятия средств только росла. Новогодние каникулы остаются важнейшим периодом потребительской активности, когда большинство россиян наращивают как доходы (13-я зарплата, бонусы, премии), так и расходы (поездки за границу, подарки близким, новогодний стол).

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