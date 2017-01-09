В 2016 году наши сограждане стали больше зарабатывать и больше тратить. При этом они продолжают более рационально по сравнению с докризисным периодом относиться к собственным сбережениям. В целом же уровень жизни населения по-прежнему снижается.

Несмотря на формальный рост зарплат и пенсий, реальные денежные доходы населения в январе–ноябре 2016 года снизились на 5,8% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. Сбережения граждан сократились на 8,4%. На покупки и оплату услуг за 11 месяцев 2016 года россияне потратили 35201,7 млрд рублей, что на 3,1% больше показателя предыдущего года.

Завлабораторией Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС кандидат экономических наук Елена Гришина отмечает, что в целом за период экономического спада произошло значимое снижение реальных денежных доходов населения (на 14,7%), реальной заработной платы (на 10,0%) и реальных пенсий (на 6,7%).

Эксперт поясняет, что хотя величина расходов на товары и услуги увеличилась по сравнению с предыдущим годом, но она осталась ниже докризисного уровня. При этом россияне стали еще трепетнее относиться к собственным сбережениям: их доля в структуре расходов снизилась в январе–ноябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года с 13 до 10%. Тем не менее, 2016 год не усилил в России неравенство населения (судя по данным Росстата за январь–сентябрь).

Говоря об уровне жизни населения России в 2016 году, эксперты отмечают, что больше всего пострадали медицинская и образовательная сферы. По данным мониторинга Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, более высокая доля населения по сравнению с предыдущим годом сокращает расходы по таким важным направлениям, как приобретение лекарств (25,9% в ноябре 2016 года против 19,4% год назад) и оплата образовательных услуг (36,2% против 24,3%).

— Экономия населения на расходах, связанных со здоровьем и образованием, обусловленная длительным снижением реальных денежных доходов населения, может привести к негативным последствиям в будущем. В частности, снижению качества человеческого капитала, — предупреждает Елена Гришина. — Кроме того, в случае если тенденция снижения реальных денежных доходов населения сохранится, уровень субъективной бедности (доля населения, оценивающего свое материальное положение как «плохое» или «очень плохое») может возрасти. А это приведет к росту социального напряжения в обществе.