Это выяснил опрос «Левада-центра». По данным исследователей, лишь чуть более половины респондентов (53%) знают о Дне народного единства, который отмечается четвёртого числа.
При этом 5% опрошенных перепутали его с годовщиной Октябрьской революции — 7-ым ноября. Каждый второй заявил, что не собирается отмечать эти даты
Источник НСН
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