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02 ноября 2017
12:26:24

Россияне до сих пор не различают 4 и 7 ноября

Это выяснил опрос «Левада-центра». По данным исследователей, лишь чуть более половины респондентов (53%) знают о Дне народного единства, который отмечается четвёртого числа.

При этом 5% опрошенных перепутали его с годовщиной Октябрьской революции — 7-ым ноября. Каждый второй заявил, что не собирается отмечать эти даты

Источник НСН




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