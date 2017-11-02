Это выяснил опрос «Левада-центра». По данным исследователей, лишь чуть более половины респондентов (53%) знают о Дне народного единства, который отмечается четвёртого числа.

При этом 5% опрошенных перепутали его с годовщиной Октябрьской революции — 7-ым ноября. Каждый второй заявил, что не собирается отмечать эти даты