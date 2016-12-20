Так считает зам.министра иностранных дел России Олег Сыроломотов. По его словам, трагедия в Анкаре показала, что жертвами могут стать как политические деятели, так и простые граждане. Ростуризм накануне призвал россиян, находящихся в Турции, избегать мест массового скопления людей.

Минувшим вечером на открытии выставки в Анкаре был убит российский посол Андрей Карлов. Несколько раз ему в спину выстрелил 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ. По предварительным данным, он ранее работал в полиции и смог проникнуть на мероприятие под видом охранника.

Турецкое общество возмущено произошедшим. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган расценили убийство посла как провокацию.