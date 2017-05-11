С российского рынка могут уйти 80% импортёров напитка. Как пишет газета «Коммерсант», новый приказ Минфина лишит их возможности пользоваться пониженной ставкой акциза для поставок в Россию продукции с защищённым географическим указанием и защищённым наименованием места происхождения. В ведомстве решили, что такая льгота должна распространяться только на отечественное вино.
Документ уже подписан. Поставщиков зарубежного теперь могут обязать доначислить акциз за весь период действия пониженной ставки, то есть с января прошлого года. Представители нескольких крупных компаний говорят, что сотрудники таможни уже начали предупреждать участников рынка о возможных доплатах.
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