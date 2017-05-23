Посольство России в Великобритании не располагает информацией о россиянах, которые могли пострадать в результате взрыва на крытом стадионе английского города Манчестер. Об этом ТАСС сообщил дежурный консул консульского отдела.

Посольство России в своем Twitter также сообщает номер телефона, по которому россияне могут звонить в экстренных случаях. Наши дипломаты призывают находящихся в Манчестере россиян сообщить в социальных сетях, что они в безопасности.

Накануне поздно вечером на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел взрыв, люди расходились по домам после концерта американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, госпитализированы 59 человек. Ранее сообщалось, что ранения получили около 50 человек, 19 погибли. Полиция называет случившееся терактом.