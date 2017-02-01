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01 февраля 2017
08:08:16

Россиян в феврале ждет аномальная погода

Директор «Гидрометцентра» РФ Роман Вильфанд рассказал в интервью «Российской газете», что почти во всех регионах России февраль начнется с аномальной погоды.

«В Якутии температура выше нормы на 25 градусов. В первый день месяца температура будет от 25 до 35 градусов ниже нуля. Для этого региона - редкая "жара". Такая же погода распространиться на соседнюю Чукотку и Приморский край», - отметил он.

Более того температура выше нормы прогнозируется вообще на всей азиатской территории страны. В европейскую часть страны, особенно в северные регионы придет оттепель. А Архангельской области, например, температура приблизится к нулевой отметке.

А на юге наоборот будет холодно. В Краснодарском крае, Ставрополье от 5 до 15 градусов мороза. Еще ниже столбик термометра может опуститься в Волгоградской и Астраханской областях. Такие морозы могут нанести урон сельскохозяйственной отрасли.

 




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