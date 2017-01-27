Это показал опрос, проведенный Российским государственным социальным университетом. 76,8 % россиян считают приемлемой пенсию в размере 5-30 тысяч рублей, пишут «Известия».
28,1 % опрошенных остановили свои запросы на сумме 15-20 тысяч рублей. Для каждого десятого приемлемый уровень пенсии составляет 10–15 тыс. рублей. Меньше четверти россиян (22,7%) хотели бы получать 30–40 тыс. рублей и более.
По словам экспертов, люди в России пока сомневаются в том, что самостоятельная забота о собственной пенсии может иметь перспективы. Средняя пенсия в настоящее время составляет немногим более 13 тыс. рублей.
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