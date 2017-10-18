Они связаны с празднованием Дня народного Единства, который отмечается 4 ноября. В этом году он пришелся на субботу, а в этом случае Федеральная служба по труду и занятости переносит выходной на один из рабочих дней. Этим днем стал понедельник, 6 ноября. Таким образом, вся страна отдохнет с 4 по 6 число.
С начала года на дорогах региона зарегистрировано 420 таких ДТП
Порывы воздушных масс, идущих с юго-запада, могут достигать 15 метров в секунду.
Это первый этап Гран-при по фигурному катанию нового сезона.
Водитель легковушки выехал на полосу встречного движения
Одним из первых, введенных в эксплуатацию, может стать объект в микрорайоне Поволжский
В Новый год нас ждут десять дней каникул
Среднесуточная температура воздуха на 1-2º выше средних многолетних значений