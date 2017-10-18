Они связаны с празднованием Дня народного Единства, который отмечается 4 ноября. В этом году он пришелся на субботу, а в этом случае Федеральная служба по труду и занятости переносит выходной на один из рабочих дней. Этим днем стал понедельник, 6 ноября. Таким образом, вся страна отдохнет с 4 по 6 число.