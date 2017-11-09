Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о сроках проведения Всероссийской переписи населения. В документе, в частности, говорится, что пилотное обследование с охватом ориентировочно 550 тысяч человек будет проводиться с 1 по 31 октября 2018 года, а сама перепись - с 1 по 31 октября 2020-го.

По результатам будет получена официальная статистическая информация о численности и составе населения России в целом, по субъектам Федерации, по муниципальным образованиям в сочетании с социально-экономическими характеристиками, национальным и языковым составом населения, его образовательным уровнем. Ответственным за проведение мероприятия назначен Росстат.