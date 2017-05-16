В этих странах сейчас слишком велик риск террористической угрозы. На сайте Ростуризма рекомендуется воздерживаться от неорганизованных и одиночных поездок на юг Туниса, а также полностью исключить посещение районов, приграничных с Ливией и Алжиром.
Агентство также советует избегать мест массового скопления людей. В Ростуризме отметили, что экстремисты могут подстроить ДТП, организовать поджоги, применить биологическое и химическое оружие "с имитацией "естественных" причин этих событий".
Источник НСН
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