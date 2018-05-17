Минстрой планирует сделать обязательной установку в жилых домах приборов учета с функцией дистанционной передачи показаний. Это позволит навести порядок в сфере расчетов за коммунальные услуги, так как информация о потребленных ресурсах автоматически отправится в центры сбора данных.
Нововведение коснется зданий после капитального ремонта и новостроек, пишут «Известия». Со следующего года профильные ведомства начнут разработку поправок в нормативные документы, которые позволят осуществить эту инициативу. Изменения вступят в силу не ранее 1 июля 2019 года.
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