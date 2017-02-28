Об этом в интервью РБК сказал министр труда Максим Топилин. По его словам, сейчас пособия по безработице финансируются из общих поступлений федерального бюджета.
В Минтруда посчитали, что даже 1 процента отчислений из фонда зарплат было бы достаточно, чтобы обеспечивать защиту тех, кто потерял работу. По словам Топилина, это предмет обсуждения с бизнесом и профсоюзами.
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