Об этом в интервью РБК сказал министр труда Максим Топилин. По его словам, сейчас пособия по безработице финансируются из общих поступлений федерального бюджета.

В Минтруда посчитали, что даже 1 процента отчислений из фонда зарплат было бы достаточно, чтобы обеспечивать защиту тех, кто потерял работу. По словам Топилина, это предмет обсуждения с бизнесом и профсоюзами.