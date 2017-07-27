слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
27 июля 2017
12:53:22

Россиян могут освободить от обязательной поверки водосчётчиков в 2018 году

Росстандарт хочет провести в стране эксперимент по централизованной поверке управляющими компаниями. Как заявил РИА глава ведомства Алексей Абрамов, эксперимент можно будет сделать в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. И даже не в городе, а в отдельном районе или даже в отдельном многоквартирном доме.

Источник Эхо Москвы




Последние новости Тольятти

27 июля
12:59
В Самарской области ищут мать, оставившую новорожденного ребенка

Младенец был завернут в махровое красное полотенце...

27 июля
12:12
Компании «Сарди Пекеджинг», «БРАЙС» и «ЗЕТТА» планируют создать в Тольятти порядка сотни рабочих мест

Территория Опережающего Развития Тольятти пополнилась новыми резидентами...

27 июля
12:11
Внедорожный универсал Lada Vesta замечен на дорогах

В Сети появился соответствующий видеоролик...

27 июля
12:10
В ДТП на трассе М5 в Самарской области пострадали 2 ребенка и 3 взрослых

Водитель "Тойота" выехал на встречную полосу...

27 июля
11:25
ГИБДД Тольятти аннулировало наказание за разогнавшуюся до 206 километров «Ниву» спасателей

Пост про гордость за наших спасателей и отечественный автопром...

27 июля
10:54
Частное затмение Луны и самый красивый звездопад года можно будет увидеть в августе в России

Затмение Луны произойдет 7 августа, с 8 до 10 вечера...

27 июля
9:36
Синоптики передали штормовое и экстренное предупреждение

Помимо отсутствия дождей, в прогнозах значится и отсутствие ветра...


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+