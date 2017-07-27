Росстандарт хочет провести в стране эксперимент по централизованной поверке управляющими компаниями. Как заявил РИА глава ведомства Алексей Абрамов, эксперимент можно будет сделать в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. И даже не в городе, а в отдельном районе или даже в отдельном многоквартирном доме.