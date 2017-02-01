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01 февраля 2017
15:32:10

Россиян могут начать штрафовать за хранение санкционной еды

Роспотребнадзор предложил поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ), которые вводят штрафы за транспортировку, хранение и реализацию санкционных товаров. Документ размещен на портале regulation.gov.ru. До 2 марта будет проходить его публичное обсуждение, сообщает издание ZNAK.

За перечисленные выше деяния, по мнению Роспотребнадзора, граждан нужно штрафовать на 3-5 тыс. рублей, должностных лиц и частных предпринимателей — на 30-50 тыс. рублей, компании — на 70-100 тыс. рублей. Кроме того, ведомство предлагает конфисковать санкционную продукцию.

Сейчас в КоАП РФ существует ответственность граждан только за незаконную продажу санкционных товаров. Штраф по статье 14.2 составляет 1,5-2 тыс. рублей для граждан, для должностных лиц — 3-4 тыс. рублей, а для юридических лиц — 30-40 тыс. рублей.

Издание отмечает, что ввоз продовольствия из некоторых зарубежных стран Россия запретила в августе 2014 года в ответ на санкции, установленные Западом в отношении ряда российских должностных лиц и компаний. В июне 2015 года в ответ на продление санкций западными странами Россия пролонгировала эмбарго на год. Оно касается в первую очередь мясных продуктов, колбас, рыбы, морепродуктов, фруктов и овощей, а также молочной продукции. 6 августа вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина об уничтожении санкционной еды.

В настоящее время российские надзорные ведомства отчитываются об обнаружении сайтов, через которые осуществляется продажа санкционки. Так, недавно такой сайт был обнаружен саратовской прокуратурой. В надзорном ведомстве отмечали, что через сайт продаются продукты из США, Евросоюза, Канады, Австралии. Отмечалось, что городским прокурором в суд направлено заявление о признании этих данных информацией, распространение которой на территории России запрещено.

 




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