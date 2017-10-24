Отключить сейчас могут практически любую услугу - газ, электричество, горячее водоснабжение и канализацию. Только отопление, а в многоквартирных домах еще и холодная вода остаются "неприкасаемыми". Если поставщик всех услуг - управляющая компания, то она сама решит, чего лишить клиента. Поэтому жилец может задолжать за воду, а ему вырубят свет.

"Есть постановление правительства N354, по которому приостановить "коммуналку" можно при наличии задолженности по оплате одной услуги в размере, превышающем сумму двух месячных размеров платы, исчисленных исходя из норматива", - говорят эксперты. Иными словами, если человек живет в квартире один, то двухмесячный долг может составить всего 700-1000 рублей.

Документ принят еще 2011 году. Однако до сих пор коммунальщики отключали граждан от благ цивилизации только за большую задолженность. В настоящее время наблюдается безрадостная тенденция - война с неплательщиками стала более жесткой. Чаще всего россиянам вырубают электричество, так как это просто и быстро - пришел электрик, отрезал провод в подъездном щитке, изолировал его и опломбировал. За самовольное подключение налагается штраф.