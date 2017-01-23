Министерство труда и соцзащиты готово поддержать инициативу по ограничению наличных расчетов. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Максим Топилин.

Он пояснил, что за границей все крупные покупки совершаются за безналичный расчет и это нормальная практика.

«Там 500 евро нигде разменять нельзя», — подчеркнул министр.

Как ранее сообщало РИА ФАН , с инициативой ограничить расчеты за наличные выступил министр финансов Антон Силуанов. По его мнению, это «обелит» экономику и повысит собираемость налогов.