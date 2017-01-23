Министерство труда и соцзащиты готово поддержать инициативу по ограничению наличных расчетов. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Максим Топилин.
Он пояснил, что за границей все крупные покупки совершаются за безналичный расчет и это нормальная практика.
«Там 500 евро нигде разменять нельзя», — подчеркнул министр.
Как ранее сообщало РИА ФАН, с инициативой ограничить расчеты за наличные выступил министр финансов Антон Силуанов. По его мнению, это «обелит» экономику и повысит собираемость налогов.
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