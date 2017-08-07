Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил о необходимости увеличить численность населения на Дальнем Востоке. Как пишет РИА Новости, во время выездного совещании в Якутске он подчеркнул, что эта мера необходима для снижения уровня демографических угроз национальной безопасности страны.

Генеральный директор Международного центра развития регионов Игорь Меламед в беседе с НСН согласился с мнением Патрушева, отметив, что численность населения на Дальнем Востоке необходимо увеличивать в разы.

«С численностью населения на Дальнем Востоке, конечно, очень плохо. Чуть больше шести миллионов человек. Сегодня не хватает людей даже на самые необходимые операции и проекты. Численность нам нужно увеличивать в разы. Насколько получится через "дальневосточный гектар" сейчас сказать сложно. Всё направлено на развитие бизнеса и это очень правильно. Но, если ставить вопрос именно так, что в первую очередь это - именно увеличение численности, то должен быть и привлекательный социальный пакет», - заявил генеральный директор Международного центра развития регионов.

Добавим, по словам Николая Патрушева, в течение последних 20 лет регион покинули 2 миллиона человек. Секретарь Совбеза России назвал основными причинами оттока коренного населения неразвитость инфраструктуры, уровень доходов и зависимость от поставок продовольствия.